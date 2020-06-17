Федун: мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у "Ромы" из-за трансфера Понсе

Владелец московского клуба Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном запрете на участие в еврокубках из-за схемы перехода форварда Эсекьеля Понсе.

Фото: РИА Новости