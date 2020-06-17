"Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у "Ромы" из-за этого трансфера", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
Ранее "Ньюэллс Олд Бойз" обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход Понсе в "Спартак" летом 2019 года.
Аргентинский клуб должен был получить 40% от суммы трансфера, но римляне снизили сумму компенсации, включив в сделку вратаря Андреа Романьоли, который сейчас выступает за "Спартак-2". "Спартак" заплатил за 21-летнего итальянца 3 миллиона евро, в то время как его стоимость составляла 25 тысяч евро.
Федун: мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у "Ромы" из-за трансфера Понсе
Владелец московского клуба Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном запрете на участие в еврокубках из-за схемы перехода форварда Эсекьеля Понсе.
Фото: РИА Новости
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