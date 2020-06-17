Решение "ПСЖ" не продлевать контракт с капитаном Тьяго Силвой стало для 35-летнего бразильца серьезным ударом.
По данным RMC Sport, Силва тяжело пережил новость о предстоящем уходе из клуба. Отмечается, что футболист разочарован и расстроен развитием событий, а решение "ПСЖ" стало для него и его семьи большим горем.
Силва выступает за "ПСЖ" с лета 2012 года, перейдя из "Милана" за 42 миллиона евро.
В минувшем сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Силва тяжело пережил новость о предстоящем уходе из "ПСЖ"
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