Центральный матч тура ЦСКА - "Зенит" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. За VAR будет отвечать Николай Волошин.
Встречу между "Арсеналом" и "Спартаком" доверено судить Евгению Турбину. Помогать ему будут Демешко и Гаврилин. За VAR отвечает Еремин.
Матч "Краснодар" - "Динамо" рассудит Михаил Вилков. Его асситенты - Веретешкин и Жвакин. За VAR отвечает Сухой.
Чемпионат России приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня матчем "Крылья Советов" - "Ахмат".
В турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит", набравший 50 очков в 22 турах. В тройку входят "Локомотив" и "Краснодар"
Иванов обслужит матч ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 23-го тура РПЛ
Назначены арбитры на матчи 23-го тура чемпионата России.
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