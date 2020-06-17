Об этом сообщает Екатеринбург Онлайн. Погребняк вручил персоналу игровую футболку, а также холодильник. Как утверждает сам футболист, это было пожелание врачей.
О том, что Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19 стало известно 22 мая. 2 июня он был выписан из больницы.
В текущем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 12 матчах и забил два гола. "Урал" в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22 турах.
Погребняк подарил холодильник и футболку больнице, в которой лечился от коронавируса
Нападающий "Урала" Павел Погребняк поблагодарил больницу, в которой проходил лечение от COVID-19.
Фото: Чемпионат
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