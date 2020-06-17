Информацию приводит официальный сайт "Ростова". Отмечается, что клуб находится в тесном контакте с РФС и РПЛ и немедленно сообщает им обо всех происходящих событиях.
Зараженные игроки находились в близком контакте с 42 сотрудниками команды, включая основной состав и тренерский штаб.
- "Ростов" был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Но жизнь вносит свои коррективы. Это форс-мажор, - цитирует пресс-служба президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.
Также он выразил надежду, что все зараженные как можно быстрее избавятся от вируса, и сказал, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками на стадионе и рассчитывает на их понимание.
Напомним, в первом туре после паузы "Ростов" должен был сыграть на выезде с "Сочи" 19 июня.
Официально: "Ростов" уходит на двухнедельный карантин
Руководство "Ростова" подтвердило факт наличия коронавируса у игроков команды, поэтому клуб уходит на карантин.
Фото: ФК "Ростов"
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