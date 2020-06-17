- В документах РФС не хватает определённости по этому вопросу: можно ли командам стимулировать другие команды на победу, нужно ответить чётко. Сейчас статья запрещает "прямое или косвенное воздействие на результат матча", что не совсем чётко.
По слухам, это было достаточно частой практикой. Можно вспомнить и Федуна, который обещал подарить машины хорватам за победу над Англией в отборочном турнире чемпионата Европы-2008, - цитирует юриста Чемпионат.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Сегодня мы публиковали фрагменты его большого интервью. В нем он говорил о Путине и Зеленском, о зарплатах футболистов, а также о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.
Юрист - об изучении РФС слов Дьякова о денежных мотивациях: в документах не хватает определенности
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что РФС собирается изучить слова экс-игрока "Ростова" Виталия Дьякова о денежных вознаграждениях от других команд.
Фото: ФК "Ростов"
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