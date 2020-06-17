Юрист - об изучении РФС слов Дьякова о денежных мотивациях: в документах не хватает определенности

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что РФС собирается изучить слова экс-игрока "Ростова" Виталия Дьякова о денежных вознаграждениях от других команд.

Фото: ФК "Ростов"