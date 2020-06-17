- Перед тем, как принять предложение "Локомотива", он звонил мне, расспрашивал. Думаю, первой и самой большой проблемой, которую предстоит решать Марко, станет налаживание контакта с болельщиками, которые боготворили Семина.
Помню, мне тоже было непросто завоевать их симпатии и случалось, что на каких-то матчах они даже поворачивались спиной к полю. Но если команда будет давать результат, то в тренера поверят, - цитирует Божовича СЭ.
Напомним, сербский специалист Марко Николич возглавил "Локомотив" 1 июня. 31 мая истекло соглашением с прежним главным тренером клуба Юрием Семиным. Большинство болельщиков команды были недовольны решением не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
Ранее тренер работал в таких клубах, как "МОЛ Фехервар" (Венгрия), сербские "Партизан", "Войводина", "Рад". Также Николич тренировал сборную Сербии до 19 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Божович: самой большой проблемой Николича станет налаживание контакта с болельщиками
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, какие трудности ждут нового наставника "Локомотива" Марко Николича.
Фото: ТАСС
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