"Клуб уже всё написал. Находится ли на карантине молодёжка? Узнавайте у клуба. Есть ли у меня понимание, будут ли теперь технические поражения? Я не знаю. Откуда я могу знать?", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что Еременко, Хаджикадунич, Байрамян, Норманн, Попов и Логашов логашов заразились коронавирусом. Команда ушла на двухнедельный карантин.
19 июня "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России должен был сыграть с "Сочи".
"Ростов" после 22 туров занимает 4-е место в таблице с 38 набранными очками.
Карпин: будут ли теперь технические поражения? Я не знаю
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о шести случаев заражения коронавирусом у игроков команды.
Фото: ТАСС
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