"Мы благодарим всех и каждого нашего болельщика за то, что вы продолжаете следить за любимым клубом и переживать за него, с нетерпением ожидая того момента, когда вернётся футбол. Именно в этом единстве и есть наша сила. И именно эта сила делает "Спартак" великим! Преодоление — в нашей крови! Только вместе превозмогая трудности и обстоятельства, спартаковцы всегда добивались больших достижений. Так будет и теперь. Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели, развиваться и двигаться вперед", - говорится в сообщении.
Команда Доменико Тедеско занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 турах 28 очков. 20 июня красно-белые сыграют с тульским "Арсеналом".
ФК "Спартак"
"Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели". "Спартак" обратился к болельщикам
"Спартак" в преддверии возобновления чемпионата России обратился к болельщикам.
Фото: © РИА Новости
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