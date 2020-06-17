Талалаев: для "Ростова" играть молодежным составом - обречь себя на негативный результат

Известный российский специалист Андрей Талалаев прокомментировал уход "Ростова" на карантин.

Фото: © ФК "Химки"

Сегодня стало известно, что шесть игроков донской команды заразились коронавирусом. Команд ушла на двухнедельный карантин.



"Тут две альтернативы. Перенести два матча и дать возможность подготовится, после 14 дней провести эти игры. Или играть молодежным составом. Но это значит обречь себя на негативный результат. Команда претендует на Лигу чемпионов", - сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".



Чемпионат России должен возобновиться 19 июня. У "Ростова" на этот день запланирован матч против "Сочи".



Команда Карпина занимает 4-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе.