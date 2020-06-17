"Ситуация очень серьезная, и все это, к сожалению, перед возобновлением чемпионата. Понятно, что в приоритете должно быть здоровье игроков, не сомневаюсь, что так и будет, но, в любом случае, считаю, что нужно играть — чемпионат должен быть не только возобновлен, но и доигран", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
"Ростов" официально сообщил, что команда ушла на двухнедельный карантин.
Напомним, чемпионат России, приостановленный с марта, 19 июня должен возобновиться. "Ростов" в первой игре должен сыграть с "Сочи".
Команда Валерия Карпина с 38 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.
Официально: "Ростов" уходит на двухнедельный карантин
"Преступление против России". Созин прокомментировал новость о шести заразившихся в "Ростове"
Булыкин: в любом случае сезон нужно доиграть
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что у шести футболистов "Ростова" положительный тест на коронавирус.
Фото: © РИА Новости
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