По информации РБ-Спорт, решение по этой ситуации будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. Федеральный орган связывается с коллегами из Ростова-на-Дону, чтобы выяснить все медицинские нюансы.
Речь идет о порядке возобновления тренировок - обязателен ли карантин с таким количеством заболевших и т.д. Существует сценарий, при котором завтрашний матч с "Сочи" будет перенесен, а игру с "Арсеналом" 27 июня "Ростов" проведет.
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
Решение по "Ростову" будет принято после заключения Роспотребнадзора
Вчера стало известно, что в "Ростове" обнаружено как минимум шесть случаев заражения коронавирусом.
Фото: ФК "Ростов"
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