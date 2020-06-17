Об этом сообщает Sport24. Тренерский штаб не рассчитывает на 22-летнего немца.
Защитник перешел в московскую команду летом 2019 года из "Вольфсбурга-2". За основу Малкольм Баду не провел ни одного матча. За "Спартак-2" в прошлом сезоне он сыграл в 8-ми матчах.
Точная сумма трансфера неизвестна, однако гендиректор "Спартака" Томас Цорн отмечал, что Баду перешел за символическую компенсацию.
В "Спартаке" не рассчитывают на Баду, игрок покинет клуб
Защитник "Спартака" Малкольм Баду покинет команду, клуб ищет ему варианты продолжения карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
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