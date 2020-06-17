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Суркис: люди в "Локомотиве" хотят делить государственные деньги. Семин их не устраивает

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отказ руководства "Локомотива" продлевать контракт с Юрием Семиным.
Фото: ФК "Динамо" Киев
- Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Семин профессионал: он всегда предпочтет профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже. Он до мозга костей предан футболу, - цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на "ТаТоТаке".

73-летний специалист Юрий Семин покинул "Локомотив" 31 мая по истечении контракта. Нынешнее руководство решило его не продлевать. Новым наставником стал 40-летний серб Марко Николич. Он возглавил "железнодорожников" 1 июня.

Юрий Семин знаком с Игорем Суркисом по работе в киевском "Динамо". Тренер возглавлял украинский клуб Юрий с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012.


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Теги: Суркис Семин Локомотив Динамо Киев
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