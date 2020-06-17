"Оренбургу" была выдана лицензия на право участия в РПЛ на сезон 2020/2021.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
После 22-х туров "Оренбург" находится на 13-й строчке РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Локомотива" 21 июня.
Ранее команду покинули форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня. Во время приостановки чемпионата у команды сменился тренер. Теперь "Оренбург" возглавляет Ильшат Айткулов.
"Оренбург" получил лицензию на следующий сезон
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