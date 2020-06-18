Ранее возникала информация, что "Ростов", в составе которого было зафиксировано шесть случае заражения коронавирусом, намерен перенести матч на более позднюю дату.
Источник: стало известно, кто первым заразился коронавирусом в "Ростове"
- Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/20, мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться, - заявило руководство клуба, отметив, что в противном случае будет нарушен регламент чемпионата.
В "Сочи" отметили, что не видят возможности переноса игры на другие даты ввиду плотности актуального календаря.
Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
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"Наш клуб не видит возможности переноса". "Сочи" сделал заявление насчёт игры против "Ростова"
Руководство "Сочи" выступило против переноса матча 23-го тура РПЛ.
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