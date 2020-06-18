Селюк: меня сложно заподозрить в расизме, но то, что я вижу сейчас - какой-то маразм

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о событиях, которые произошли после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннесоте (США).

После случайного убийства во многих городах США начали проходить масштабные демонстрации. При этом по ночам демонстранты грабили магазины и мародёрствовали.Вскоре движение подхватили и в других странах. Аналогичные акции начали проходить в Великобритании, Бельгии, Греции, Швеции."Меня сложно заподозрить в расизме, учитывая, что 90% моих футболистов темнокожие, но, то, что я вижу сейчас — это какой-то маразм. Мы знаем, что аналогично происходят преступления в отношении других наций. Я считаю, что эти погромы лишние, это просто ужас. Люди сейчас дошли до того, что Колумба обвиняют в чём-то, книги Тома Сойера хотят снять с публикаций, удалили фильм "Унесённые ветром", - цитирует Селюка Sport24.