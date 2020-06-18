Алаев: на данный момент не обсуждаем вопрос об увеличении квоты зрителей до 30%

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что в настоящее время организация не рассматривает возможность увеличения зрительской квоты на матчах РПЛ.



Фото - ФК "Спартак"

Ранее стало известно, что после рестарта чемпионата России болельщики смогут занять до 10% мест на трибунах. Допуск зрителей на трибуны согласовал Роспотребнадзор.



"На данный момент мы не обсуждаем вопрос об увеличении квоты зрителей до 30%", - сказал Алаев во время Исполкома РФС.



Предполагается, что зрителей на матчи РПЛ будут пускать лишь в масках и перчатках. На стадионах должно быть соблюдено правило социального дистанцирования.