Ранее стало известно, что после рестарта чемпионата России болельщики смогут занять до 10% мест на трибунах. Допуск зрителей на трибуны согласовал Роспотребнадзор.
"На данный момент мы не обсуждаем вопрос об увеличении квоты зрителей до 30%", - сказал Алаев во время Исполкома РФС.
Предполагается, что зрителей на матчи РПЛ будут пускать лишь в масках и перчатках. На стадионах должно быть соблюдено правило социального дистанцирования.
Алаев: на данный момент не обсуждаем вопрос об увеличении квоты зрителей до 30%
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что в настоящее время организация не рассматривает возможность увеличения зрительской квоты на матчах РПЛ.
Фото - ФК "Спартак"
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