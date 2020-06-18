РФС не планирует менять планы по возобновлению сезона в РПЛ, несмотря на заражение игроков "Ростова"

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что выявленные случаи заражения футболистов "Ростова" коронавирусом не повлияют на планы по возобновлению сезона в РПЛ.

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