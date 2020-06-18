Накануне стало известно, что сразу шесть футболистов "Ростова" заразились. Выявить случаи заражения удалось с помощью тестов.
Из-за этого игроков и тренеров "Ростова" планируют отправить на карантин. Проведение матчей с участием "Ростова" оказалось под угрозой.
"Всё прошло не так, как нам хотелось – есть случай с "Ростовом". Это ЧП. Невозможно полностью изолировать себя от вируса. Но был разработан регламент, который предполагает, что соблюдение всех норм минимизирует риски. Во-первых, будет проведено расследование по ситуации с "Ростовом". Мы должны адаптироваться к новой реальности. Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать", - цитирует Алаева "Чемпионат.
Чемпионат России будет возобновлён уже 19 июня. В этот день "Ростов" должен провести гостевой матч с "Сочи".
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РФС не планирует менять планы по возобновлению сезона в РПЛ, несмотря на заражение игроков "Ростова"
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что выявленные случаи заражения футболистов "Ростова" коронавирусом не повлияют на планы по возобновлению сезона в РПЛ.
Фото - Sportbox
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