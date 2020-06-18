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УЕФА снял запрет на проведение матчей в Грозном

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что теперь в Грозном можно будет проводить матчи под эгидой УЕФА. Запрет на проведение матчей был снят во время очередного исполкома организации.

"Сегодня исполком УЕФА с Чеферином принял решение, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА.

Большая им благодарность, сегодня исторический день. С 2014 года был запрет", — цитирует Алаева Sport24.

Из-за запрета грозненцы не могли проводить еврокубковые матчи дома. После снятия запрета в Грозном могут проходить матчи еврокубков и отборочные матчи чемпионатов Европы.

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Теги: Алаев УЕФА Ахмат
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