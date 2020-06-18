Черчесов рассказал о планах по организации товарищеских матчей осенью

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Наставник россиян сообщил, что ему хотелось бы провести два товарищеских матча осенью."Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной. Об этой идее говорили и ранее, сейчас же она нашла свое подтверждение. Мы, безусловно, постараемся воспользоваться возможностью провести ещё две игры", - цитирует Черчесова Sport24.По словам Черчесова, пока возможные соперники команды неизвестны, этим вопросом теперь будут заниматься в РФС. Также главный тренер сборной напомнил, что российская команда не смогла провести матчи со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией. Возможно, соперником по спаррингу станет кто-то из этих команд.