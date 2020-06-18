Напомним, матч "Крыльев Советов" и грозненского "Ахмата" пройдет в Самаре завтра. Стартовый свисток прозвучит в 18.00.
- Получили хорошую нагрузку. Много играли, много бегали, много игровых упражнений, поэтому в хорошей форме должны подойти к матчу с "Ахматом".
Все ребята понимают, насколько важен этот матч для нас, болельщиков, для турнирной таблицы. Поэтому готовимся очень серьёзно, никаких шуток-прибауток, - сказал Комбаров в видео клубного YouTube-канала.
Самарский клуб после 22 туров занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Ахмат" находится на последнем 16-м месте таблицы, у него 20 баллов.
Розыгрыш Премьер-лиги был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Сезон решено было продолжить. Первенства ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно.
Дмитрий Комбаров с 2010 по 2019 год выступал за московский "Спартак". За "Крылья Советов" защитник провел 16 матчей.
Дмитрий Комбаров: готовимся очень серьёзно, никаких шуток-прибауток
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился эмоциями перед матчем с "Ахматом".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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