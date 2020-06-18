Об этом сообщает Sport24. Клуб внес в заявку защитников Георгия Зотова, Уроша Радаковича и Даниила Криворучко, полузащитника Давида Бидловского и голкипера Алексея Кеняйкина.
В рамках 23-го тура РПЛ "Оренбург" проведет матч с "Локомотивом" 21 июня. Напомним, это будет первый официальный матч для двух новых главных тренеров команд Ильшата Айткулова (и.о. главного тренера "Оренбурга") и Марко Николича.
"Оренбург" дозаявил пятерых футболистов
Оренбургская команда дозаявила пятерых игроков на остаток текущего сезона.
Фото: 56nv.ru
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