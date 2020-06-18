Об этом сообщает СЭ. Речь идет о ребятах 2003 года рождения. При этом клуб направил письмо в РФС с просьбой рассмотреть возможность переноса матча на другую дату согласно пункту 6.3 регламента. По нему следует, что при появлении форс-мажорных обстоятельств решение о переносе может принять руководство премьер-лиги.
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
"Сочи" отказывается от переноса матча и настаивает на его проведении по расписанию. Вполне возможно, что южане хотят добиться технического поражения "Ростова".
Ростовская команда находится на 4-м месте таблицы и ведет активную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
"Ростов" планирует сыграть с "Сочи" молодежным составом
В "Ростове" обсуждается вопрос о проведении ближайшей игры игроками академии.
Фото: ФК "Ростов"
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