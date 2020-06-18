- Мы готовы завтра вылететь и играть. Но мы находимся на карантине. Мы готовы играть без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают.
Сидим в номерах, даже в коридоры никто не выходит. Грубо говоря, сидим в тюрьме, - приводит слова Карпина РБ-Спорт.
Также специалист заявил, что команда проходила тестирование на COVID-19 каждые два-три дня. По словам Карпина, клуб полностью соблюдал все меры предосторожности и регламент тренировок. Также тренер "Ростова" отметил, что все могло бы развиваться по худшему сценарию, если бы зараженные полетели на игру с "Сочи".
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
"Сочи" отказывается от переноса матча и настаивает на его проведении по расписанию. Вероятно, южане хотят добиться технического поражения "Ростова".
Карпин: готовы завтра вылететь и играть, но сидим в номерах, даже в коридоры никто не выходит
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что команда готова принять участие в завтрашнем матче с "Сочи".
Фото: DonDay
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