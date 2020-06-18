Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в российском футбольном союзе. Информации о последующих матчах с участием ростовского коллектива пока нет, но в РФС надеются их провести.
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
"Сочи" отказывается от переноса матча и настаивает на его проведении по расписанию. Вероятно, южане хотят добиться технического поражения "Ростова".
Источник: матч "Сочи" и "Ростова" точно будет отменен
Встреча между "Сочи" и "Ростовом" в рамках 23-го тура РПЛ точно не состоится.
Фото: ФК "Ростов"
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