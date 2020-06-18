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Кокорин: нам сказали, что мы готовимся к игре

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что команда продолжает подготовку к предстоящему матчу с "Ростовом".
Фото: Global Look Press
- Нам сказали, что мы готовимся к игре, - цитирует Кокорина Чемпионат.

Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.

"Сочи" отказывается от переноса матча и настаивает на его проведении по расписанию. Вероятно, южане хотят добиться технического поражения "Ростова".


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Теги: Кокорин Сочи Ростов
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