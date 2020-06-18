Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, руководство "Локо" будет стараться продать Смолова этим летом.
"Сельта" вряд ли примет решение сохранить игрока, поскольку в команду вернулся форвард Нолито. За семь матчей Ла Лиги Смолов забил один гол.
Ранее сообщалось, что "Локо" намерен получить за Смолова 8 млн евро.
Источник: "Локомотив" попробует продать Смолова, даже если игрок не останется в "Сельте"
Железнодорожники не заинтересованы в возвращении Фёдора Смолова в московский клуб.
Фото: РПЛ
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