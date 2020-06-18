Ранее после обнаруженной ошибки в регламенте Кубка России исполком РФС принял решение не проводить жеребьёвку, а назначил "Зенит" хозяином матча со "Спартаком" в рамках полуфинала.
Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
- Если честно, не знаю, как принималось это решение. Я просто счастлив, что мы в полуфинале, что он состоится. А где - в Москве или там - совершенно не имеет значения, - приводит слова игрока Sport24.
Ларссон: то, через что прошли чернокожие люди - ужасно. Надеюсь, мы продолжим уделять этой проблеме внимание
В текущем сезоне Ларссон провёл 18 матчей в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал два ассиста.
Полуфиналы Кубка России пройдут 18-19 июля.
"Не имеет значения, где пройдёт полуфинал Кубка". Ларссон - о решении РФС
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением по поводу решения РФС провести полуфинальный матч Кубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"
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