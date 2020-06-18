В текущем сезоне Шатов провёл в рамках РПЛ восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста с петербургской командой истекает этим летом.
- "Зенит" обладает сильнейшим составом, есть несколько возрастных футболистов. Тот же Шатов, насколько я знаю, решил покинуть "Зенит". Так что летом работу на трансферном рынке придется вести, - приводит слова бывшего игрока "Матч ТВ".
Также Аршавин отказался отвечать на вопрос о назначении его заместителем спортивного директора "Зенита".
Напомним, что лидер чемпионата России возобновит сезон игрой против ЦСКА 20 июня.
Аршавин: Шатов, насколько я знаю, решил покинуть "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о планах на будущее полузащитника команды Олега Шатова.
Фото: sports
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