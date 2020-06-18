Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Наполи" или "Арсенал". По информации СМИ, Аршавин лично рекомендовал форварда лондонскому клубу, за который он выступал ранее.
- Азмун? Интерес к нему есть. Из "Арсенала" никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте.
Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет, - приводит слова экс-игрока "Матч ТВ".
Форвард забил в текущем сезоне РПЛ десять голов в рамках 21-й встречи. "Зенит" возобновит сезон 20 июня игрой против ЦСКА.
"Агенты выходили на меня". Аршавин - об интересе к Азмуну
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал трансферный интерес к нападающему питерского клуба Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"
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