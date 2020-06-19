Действиями гостей в этой встрече будет руководить старший тренер молодёжного состава Заурб Тедеев, сообщает "РБ-Спорт".
Ранее стало известно, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не сможет полететь в Сочи. В "Ростове" сразу у шестерых игроков выявили коронавирус. В итоге команда была отправлена на карантин вместе с тренерами.
Просьба "Ростова" о переносе матча с "Сочи" была отклонена решением соперника. Теперь ожидается, что гости прилетят в Сочи с игроками дублирующего состава и несколькими футболистами команды 2003 года рождения.
Тренер молодёжки "Ростова" будет руководить командой в матче с "Сочи"
Сегодня вечером в Сочи состоится матч 23-го тура РПЛ. "Сочи" будет принимать "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
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