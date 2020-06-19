Как сообщает "РБ-Спорт", возраст игроков гостей не будет превышать 19 лет.
Самым старшим футболистом будет 19-летний хавбек Никита Колотиевский. Самый младший - 16-летний Максим Ставпец. Большинство игроков будут 2003 года рождения.
Ранее стало известно, что действиями ростовчан в матче будет руководить старший тренер молодёжной команды Заур Тедеев.
Такая ситуация возникла из-за того, что ранее в "Ростове" были выявлены шесть случаев заражения коронавирусом. После этого игроков и тренеров команды отправили на карантин. "Сочи" отклонил просьбу "Ростова" о переносе матча.
"Ростов" в матче с "Сочи" будет укомплектован игроками в возрасте до 19 лет
Сегодня вечером в Сочи состоится матч 23-го тура "Сочи" - "Ростов", гости выставят на игру молодёжный состав.
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