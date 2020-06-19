Во время проверки было решено допустить стадион к проведению матча 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал". Ранее арену в Ярославле не допускали из-за плохого состояния поля.
Матч "Шинник" - "Урал" должен состояться 24 июня. Встреча начнётся в 17:00 мск.
Победитель этого матча сыграет в полуфинале с "Химками". Во втором полуфинале встретятся "Зенит" и "Спартак".
РФС разрешил "Шиннику" провести кубковый матч в Ярославле
Пресс-служба РФС сообщила, что комиссия организации проверила стадион "Шинник" в Ярославле.
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