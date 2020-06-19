21-летний хавбек с января по конец мая выступал за курский "Авангард". В клуб ФНЛ он перешёл на правах аренды. В итоге Тикнизян вернулся в ЦСКА.
Он будет выступать под прежним номером - 71.
В текущем сезоне он принял участие в двух матчах ФНЛ и одном матче РПЛ. В то же время Тикнизян провёл 15 матчей в Молодёжном первенстве. Там полузащитник забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
ЦСКА дозаявил на концовку сезона 21-летнего Тикнизяна
Пресс-служба ЦСКА сообщила о дозаявке на заключительные матчи сезона полузащитника Наира Тикнизяна.
Фото: ПФК ЦСКА
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