С "Тамбова" сняли запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с "Тамбова" на регистрацию новых игроков.



О снятии запрета сообщается на сайте РФС.



Он был введён ещё в начале мая. Причиной санкций стало неисполнение контрактных обязательств клубом перед игроками.



В итоге "Тамбов" исполненил решение палаты, погасив долги перед игроками Данилой Кленкиным и Сергеем Косицыным.



Запрет на регистрацию новичков будет снят до 25 июля.