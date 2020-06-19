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Балахнин назвал "профанацией" матч "Сочи" и "Ростова"

Бывший наставник "Ростова" Сергей Балахнин резко раскритиковал "Сочи" и РПЛ за проведение матча 23-го тура.
Фото: РИА "Новости"
Сегодня вечером "Сочи" будет принимать "Ростов". В Сочи дончане отправились молодёжным составом, так как в клубе было выявлено шесть заражений коронавирусом. Всех игроков основного состава и тренерский штаб поместили на карантин.

Несмотря на просьбу "Ростова", "Сочи" отказался переносить игру.

"Отрицательно отношусь к истории с матчем. "Сочи" сам был в такой ситуации недавно, ему пошли навстречу, перенесли матч. И сейчас мог бы согласиться на перенос. "Ростов" едет на матчи мальчишками из академии. Я это знаю точно. Руководить командой будет тренер дубля. В какой-то степени сегодняшний матч можно назвать профанацией", - цитирует Балахнина РИА "Новости".


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Теги: Ростов Сочи
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