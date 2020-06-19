Известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
В "Ростове" выявили заражение коронавирусом у шести игроков основного состава. В связи с этим команду отправили на карантин. "Сочи" отказался переносить матч, теперь на гостевой поединок "Ростов" отправляет футболистов молодёжного состава.
"История с матчем "Сочи" - "Ростов" - настоящее кино. С коронавирусом, сразившим шестерых основных ростовчан и отправивших разом основу и дубль на карантин.
С названной вслух фамилией Байрамяна как "нулевого разносчика", но с молчащими врачами и пока непонятной снаружи схемой, как это всё получилось.
С отказом "Сочи" и РПЛ от переноса матча и иронией Карпина на тему фэйр-плей. С непрописанным чётким алгоритмом разрешения такой ситуации в covid-регламенте. Как будто только что не было коллизии с полуфиналом Кубка "Зенит" - "Спартак".
С ростовскими пацанами от 16 до 19, которые, оказывается, даже не тренировались с марта и собрались три дня назад
В кино пацаны из "Ростова", конечно, весь этот фарм-клуб "Зенита" с Кокориным и Ко порвали бы. В жизни будут какие-нибудь банальные 4:0 или 5:0. Главное, чтобы без травм или ещё чего похуже у пацанов. Это намного важнее.
В любом случае - они запомнят этот день на всю жизнь. Мы - не уверен. В зависимости от того, что будет в промежутке от 20.00 до 22.00 по Москве", - написал Рабинер в своём "Телеграме".
Рабинер: история с матчем "Сочи" - "Ростов" - настоящее кино
Известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
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