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Фанаты "Локомотива" до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте

Организация болельщиков "Локомотива" United South объявила о протесте против руководства клуба.
lokoinfo.ru
"Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории "Локомотива". Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность.

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения", - говорится в сообщении на сайте unitedsouth.ru.

Болельщики "Локо" заявили, что находиться на стадионе будут только до 20 минуты матчей. Отмечается, что на стадионе не будет масштабной визуальной поддержки. Фанаты также заявили, что больше не будут делать покупок на стадионе и в клубных магазинах, чтобы "не приносить действующему руководству ни копейки".

"В эти времена нам как никогда необходимо быть вместе и до конца! #юрийпалычнашевсё, #kickнадземещерякoff", - заключили болельщики железнодорожников.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 22 матчах.

Юрий Семин покинул московский клуб 31 мая. Его сменил серб Марко Николич.


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Теги: Локомотив
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