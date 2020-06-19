"Вы говорите, что "Ростов" везет состав 2003 года. Это ведет к большому риску их здоровью. Никто не знает, насколько они готовы к игре на таком уровне. Если "Ростов" принял такое решение, это будет уже на их совести", - цитирует Рубашко "Чемпионат".
Напомним, 17 июня стало известно, что 6 футболистов "Ростова" заразились коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина ушла на двухнедельный карантин.
Сообщалось, что "Ростов" хотел перенести игру с "Сочи", которая пройдет сегодня в 20:00 мск, на другую дату. Однако "Сочи" не пошел на встречу дончанам. Против "Сочи" выйдут игроки 2003 года рождения.
Гендиректор "Сочи": здоровье молодых игроков "Ростова" на совести их клуба
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал тот факт, что "Ростов" будет играть с сочинцами молодыми футболистами.
Фото: ФК "Сочи"
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