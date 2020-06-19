17 июня стало известно, что шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина ушла на двухнедельный карантин.
Сегодня в 23-м туре РПЛ "Ростов" будет играть с "Сочи" футболистами младше 20 лет.
"Никто не ожидал на самом деле. Мы всё выполняли: регламент и требования. Ничего страшного, думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим", - цитирует Арутюнянца "Чемпионат".
Президент "Ростова": думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о ситуации с зараженными футболистами клуба.
Фото: ФК "Ростов"
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