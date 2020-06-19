Об этом сообщает "Чемпионат".
В матче с "Оренбургом" главный тренер московской команды Доменико Тедеско получил четвертую желтую карточку в сезоне и теперь должен отбыть дисквалификацию.
Отмечается, что Тедеско вместе с командой отправится в Тулу, а за матчем будет наблюдать из VIP-ложи стадиона.
"Спартак" после 22 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 22 матчах.
Руководить "Спартаком" в матче с тульским "Арсеналом" будет Андреас Хинкель
Андреас Хинкель будет руководить "Спартаком" в матче с тульским "Арсеналом".
Фото: ФК "Спартак"
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