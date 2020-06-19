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Колосков - о матче "Сочи" - "Ростов": позор российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
фото EPA
Напомним, встреча завершилась со счетом 10:1. В составе гостей единственный гол забил Роман Романом. У "Сочи" хет-трик оформил Александр Кокорин, по дублю сделали Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. По разу забили Иван Новосельцем и Никита Колдунов. Также защитник "Ростова" Владимир Абрамов забил в свои ворота.

"Ростов" играл воспитанниками в возрасте от 16 до 19 лет. "Сочи" играл основным составом.

"То, что произошло – это позор российского футбола и, в частности, для "Ростова". Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануе старта? Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел. Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство", - цитирует Колоскова РИА Новости.

17 июня стало известно, что у шести футболистов основной команды "Ростова" выявлен коронавирус. Команда помещена на двухнедельный карантин.


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Теги: Колосков Ростов Сочи
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