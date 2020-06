Антон Заболотный: я не буду оправдываться, так как не в чем

View this post on Instagram

Уважаемые болельщики и любители футбола! Хочу обратится к Вам всем , с информацией по сложившейся ситуацией с сегодняшним долгожданным для нас всех матчем ! Я не буду оправдываться , так как не в чем , но хочу внести ясность в данную ситуацию! Мы- футболисты , все работаем по контракту , мы не имеем права решать , что нам делать , кому и когда выходить , играть или не играть ! МЫ НЕ РЕШАЕМ ! Мы только делаем свою работу как и все , и тут нет места эмоциям , так как опять таки же повторюсь , что мы не выбираем , не решаем , где , с кем и когда мы играем! Надеюсь на ваше понимание ... P.S. Хочу поблагодарить молодых ребят из @fcrostov за стремление , самоотдачу и дебют в РПЛ , удачи вам в дальнейшей карьере ????