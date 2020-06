"Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти - это было круто!" Шунин - об игре "Ростова"

View this post on Instagram

Помню, что перед дебютом в Премьер-Лиге плохо спал несколько ночеи?, переживал. Шаг в большои? футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть. ? Когда команда забила на 52-и? секунде, вратарь взял пенальти – это было круто! @_den_46_ – молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут – главное, их правильно пережить и двигаться дальше. ? Молодым ребятам сегодня представился шанс выи?ти на поле, заявить о себе в Премьер-Лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас еще все? впереди, парни ?