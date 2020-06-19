Об этом сообщает Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. Перед тем, как команда отправилась в Тулу болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть и жгли файеры. Сейчас правоохранительные органы ищут причастных к этому мероприятию.
Матч "Арсенала" и "Спартака" пройдет сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по мск. Тульская команда находится на 7-й строчке таблицы, имея в активе 28 очков. Такое же количество баллов у москвичей, однако они находится на 8-м месте из-за дополнительных показателей.
Возбуждено уголовное дело по факту устроенного болельщиками "Спартака" файер-шоу
Болельщики "Спартака" могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за проводов команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: tula.sm-news.ru
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