- Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. Каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда, - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Команда Валерия Карпина играла воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом.
Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.
Мутко - о матче "Сочи" и "Ростова": радоваться таким победам смешно. Игру надо было переносить
Экс-президент РФС Виталий Мутко выразил мнение о вчерашней игре между "Сочи" и "Ростовом".
Фото: ТАСС
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