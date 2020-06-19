"Помню, что испытал огромное облегчение. Выразилось в одном слове: "Наконец-то!". Если честно, тогда к середине мая от видеотренировок дома уже устали. Дорожка, велотренажер — это, конечно, хорошо, но очень хотелось оказаться на газоне", - цитирует Лунева "Матч ТВ".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 50 очков. Сегодня команда Сергея Семака на выезде сыграет с ЦСКА. Встреча начнется в 19:00.
28-летний Лунев в нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах, 8 из которых "на ноль".
Лунев рассказал, как отреагировал на новость о возобновлении РПЛ
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев поделился эмоциями от возобновления чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
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