"Сложно сказать, но в любом случае это гораздо лучше, чем совсем без зрителей. Еще, хоть мы этого не увидим во время матча, будет лучше, если картинка с матча будет имитировать полный стадион, как это делается сейчас в Испании, Италии, Германии. Есть масса вариантов — фотографии болельщиков и так далее, чтобы создать правильную картинку", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Напомним, чемпионат России возобновился вчера, 19 июня. По решению Роспотребнадзора зрители могут присутствовать на матчах РПЛ, но стадионы должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости.
Сегодня армейский клуб дома сыграет с петербургским "Зенитом". Начало встречи - в 19:00 мск.
ЦСКА после 22 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Гончаренко: 10% зрителей гораздо лучше, чем совсем без них
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что болельщики смогут присутствовать на матчах РПЛ.
Фото: © ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!