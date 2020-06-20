Вратарь "Ростова" Попов: разбудили в 6:00 и предупредили. За два с половиной месяца было две тренировки

17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов рассказал, как команда собиралась на игру в Сочи.
Фото: ФК "Сочи"
- Разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы ещё за день догадывались обо всём, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине главной команды. Со многими ребятами контракты заключались в ночь перед игрой. Хотя именно у меня уже год действует соглашение с "Ростовом", - цитирует Попова Чемпионат.

Также молодой голкипер сказал, что у них за два с половиной месяца было всего лишь две полноценные тренировки. Однако он отметил, что часто проходили занятия в онлайн-режиме, в среднем по пять тренировок в неделю.

Вратарь "Ростова" был признан лучшим игроком матча, несмотря на 10 пропущенных голов. Также он установил новый рекорд чемпионата России по количеству спасений за игру - 15. Ранее по 13 сейвов за матч совершали бывший вратарь "Химок" Михаил Комаров в 2009 году и экс-голкипер СКА Александр Довбня в 2017 году.

Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Команда Валерия Карпина играла воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом.

Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.


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Теги: Попов Ростов Сочи
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