Вратарь "Ростова" Попов: разбудили в 6:00 и предупредили. За два с половиной месяца было две тренировки

17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов рассказал, как команда собиралась на игру в Сочи.

Фото: ФК "Сочи"